WebCatalog
On2Air

On2Air

on2air.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «On2Air» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Покращуйте все, що стосується використання Airtable для ведення бізнесу, включаючи автоматизацію, форми, резервне копіювання, керування сценаріями тощо.

Вебсайт: on2air.com

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