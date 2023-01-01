CRM.io від 500apps — це вдосконалене програмне забезпечення CRM для збільшення продажів і швидшого розвитку вашого бізнесу за допомогою найкращого хмарного програмного забезпечення для керування взаємовідносинами з клієнтами. Отримайте доступ до 50 програм за $14,99 за користувача. Особливості: 1. Керування потенційними клієнтами: Програмне забезпечення для керування потенційними клієнтами може додавати та керувати всіма вашими потенційними клієнтами в одному центральному місці. Легко керуйте інформацією про клієнтів і розвивайте стосунки з клієнтами за допомогою найкращих у своєму класі функцій керування контактами. Укладайте більше угод із меншою роботою. 2. Програмне забезпечення для керування контактами. Програмне забезпечення для керування контактами від CRM.io може керувати інформацією про клієнтів і зміцнювати відносини з клієнтами з одного централізованого місця. 3. Програмне забезпечення для керування обліковими записами: Програмне забезпечення для розумного керування обліковими записами розуміє бізнес-потреби ваших клієнтів і виграє більше угод завдяки стратегічному погляду на ключові клієнти у ваших продажах. 4. Управління угодами: Програмне забезпечення для керування угодами може відстежувати, керувати та вигравати більше угод із зростаючим бізнесом. 5. Програмне забезпечення для автоматизації продажів: програмне забезпечення для автоматизації продажів для компаній, що розвиваються, щоб легко автоматизувати складні процеси продажів. Розумна, потужна автоматизація продажів. Заощаджуйте час, оптимізуйте процес продажів і масштабуйте свій бізнес, автоматизувавши продажі та бізнес-процеси за лічені хвилини. USP від ​​CRM.io: комплексне програмне забезпечення для продажів – керуйте потенційними клієнтами, контактами, угодами, документами, електронними підписами, програмним забезпеченням для розсилки та багато іншого в одному місці. Почніть із доступу до бази даних із 450 мільйонами потенційних клієнтів. Потужна автоматизація. Виконуйте попередньо визначені робочі процеси щодо змін етапу конвеєра угод, нових потенційних клієнтів, нових контактів і багато іншого. Створюйте за допомогою візуального конструктора з перетягуванням. Інтеграції та віджети – підключіть CRM.io до електронної пошти, постачальників послуг телефонії, виставлення рахунків, програмного забезпечення служби підтримки, соціального пакету та багато іншого. Про 500apps: 500apps – це платформа, яка надає комплексний бізнес-пакет із 50 додатків із метою допомоги компаніям розвиватися, як компанії зі списку Fortune 500.

Вебсайт: 500apps.com

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