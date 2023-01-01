Компанії, що розвиваються найшвидше, не мають місяців для впровадження програмного забезпечення CRM. Ось чому ми створили Upsales. Швидко постачати продукт, який дає чудові результати. Маючи понад 1800 клієнтів, Upsales перетворилася на найшвидше зростаючу платформу продажів і маркетингу для B2B. Ми допомагаємо вам знайти нових потенційних клієнтів, отримати більше угод і збільшити кількість існуючих клієнтів. Основні функції: - Виявляйте можливості збільшення продажів - Знайте, коли і де укласти угоду - Продавайте за допомогою інтелектуальних планів дій - Отримуйте рекомендації потенційних клієнтів на основі штучного інтелекту - Використовуйте зв'язки в корпоративному сімейному дереві - Встановлюйте цілі на основі даних із точністю на основі штучного інтелекту - Будуйте контакти на рівні правління - Створюйте форми, шаблони та робочі процеси автоматизації маркетингу - Опануйте свою думку за допомогою нашого потужного інструменту бізнес-аналітики

Вебсайт: upsales.com

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