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Harviist

Harviist

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Вебсайт: harviist.com

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At Harviist we believe that in order to cut through the noise, the future of effective marketing lies in authentic, organic, and trustworthy recommendations. In order to harness the power of customer referrals, we have created a simple and affordable plug-in platform that will enable you to create and track referral campaigns in just a few clicks. 83% of potential customers trust the recommendations of friends and family, with referred customers showing a 37% higher retention rate (Nielsen). Customer Referral Marketing facilitates and encourages these peer-to-peer recommendations by providing channels and campaigns that make it easier for the customer to talk about your product or service

Категорії:

Business
Customer Advocacy Software

Вебсайт: harviist.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Harviist». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Talkable

Talkable

talkable.com

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

ReferralCandy

ReferralCandy

referralcandy.com

Smile.io

Smile.io

smile.io

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

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