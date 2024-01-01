Distil — це революційний маркетинговий інструмент, який аналізує ваші дані та дає змогу спілкуватися з усією аудиторією окремо. Коли ви дистилюєте свій маркетинг, ви прорізаєте шум і розумієте суть того, що шукають ваші клієнти та потенційні клієнти, канали, яким вони віддають перевагу, і час, коли вони найбільш чуйні. Немає необхідності боротися з машинним навчанням чи складною аналітикою даних, оскільки Distil легко поєднується з наявними інструментами кампанії, щоб розкрити потенціал ваших маркетологів і комерційних творчих мислителів.

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Вебсайт: distil.ai

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