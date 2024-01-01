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Qwoted

Qwoted

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Вебсайт: qwoted.com

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Qwoted is a free platform that helps journalists connect and collaborate with subject matter experts (and the PRs who represent them) when they're working on a story. Within our private network, journalists can pose a question, review multiple pitches, and mute conversations when you have what you need. Qwoted automatically creates a portfolio of your work, and you can learn who your audience is, see the reach of your pieces, and measure your impact all within your Qwoted profile. PRs and self-representing sources can also utilize Qwoted to cut through the noise and pitch to reporters with our in-app messaging feature.

Категорії:

Productivity
Other Public Relations Software

Вебсайт: qwoted.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Qwoted». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Rolli

Rolli

rolliapp.com

RepTrak

RepTrak

reptrak.com

Press Kite

Press Kite

presskite.com

ClipSource

ClipSource

clipsource.com

Whitefriar

Whitefriar

whitefriar.com

Linkby

Linkby

linkby.com

PressKitHero

PressKitHero

presskithero.com

Screeners.com

Screeners.com

screeners.com

OnFrontiers

OnFrontiers

onfrontiers.com

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