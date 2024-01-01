Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ZoomMail» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Zoom Mail почав своє життя в 2017 році і був заснований Девідом Хаззардом і Гері Калладіном. Останні 20 років Девід працював у маркетингу електронною поштою, надаючи компаніям переваги технології електронного маркетингу. Ґері впорався з продажами реклами, перейшовши до вдосконалення цифрових стратегій, щоб підвищити продуктивність і збільшити глобальний дохід. Zoom Mail спрощує створення адаптивної електронної кампанії за допомогою блискучого простого у використанні редактора перетягування, щоб швидко відстежувати кількість відкритих і кліків вашої кампанії.

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Вебсайт: zoommail.co.uk

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