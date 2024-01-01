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ZoomMail

ZoomMail

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Вебсайт: zoommail.co.uk

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Zoom Mail почав своє життя в 2017 році і був заснований Девідом Хаззардом і Гері Калладіном. Останні 20 років Девід працював у маркетингу електронною поштою, надаючи компаніям переваги технології електронного маркетингу. Ґері впорався з продажами реклами, перейшовши до вдосконалення цифрових стратегій, щоб підвищити продуктивність і збільшити глобальний дохід. Zoom Mail спрощує створення адаптивної електронної кампанії за допомогою блискучого простого у використанні редактора перетягування, щоб швидко відстежувати кількість відкритих і кліків вашої кампанії.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для персоналізації

Вебсайт: zoommail.co.uk

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Альтернативи

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

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Jellyreach

Jellyreach

jellyreach.com

TOPOL.io

TOPOL.io

topol.io

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Mailmunch

Mailmunch

mailmunch.com

Unlayer

Unlayer

unlayer.com

Editor X

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