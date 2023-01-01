Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Taximail» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

TAXIMAIL IS A POWERFUL EMAIL MARKETING AUTOMATION PLATFORM FOR YOUR BUSINESS. Taximail is an email marketing automation software designed to simplify the planning, testing, implementation, and post-campaign analysis of email marketing campaigns. It comes with user-friendly features like a drag-and-drop email interface for quick and easy creation and design of marketing content. Taximail provides optimization and testing tools to increase reader engagement and improve conversions. Analytics and reports provide users with a clear picture of the campaign’s performance.

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Вебсайт: taximail.com

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