Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Mailingwork» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

MAILINGWORK is a legally compliant and data protection conformant software for marketing automation and email marketing. MAILINGWORK offers a reliable software solution that helps to automatically increase the efficiency of marketing activities. Powerful Features: - single or multi-level email marketing automation campaigns - personalization / individualization / segmentation - interest tracking - landingpages - surveys / coupons - A/B testing - lead scoring - statistics and reports

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Вебсайт: mailingwork.de

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