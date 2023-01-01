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Kellokortti

Kellokortti

kellokortti.fi

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Функціональний облік робочого часу для всіх галузей Kellokortti пропонує інноваційні рішення для моніторингу робочого часу, інтерпретації TES і планування відпустки. Відомий швидким впровадженням, простим інтерфейсом користувача та функціональною службою підтримки!

Вебсайт: kellokortti.fi

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