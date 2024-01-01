Kafinea

Kafinea

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Вебсайт: kafinea.com

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Kafinea — це програмний продукт французької технологічної компанії Madiasoft. Madiasoft — це видавець інноваційного безпечного програмного забезпечення SaaS, адаптованого до потреб мобільності. Заснована в 2005 році компанія Madiasoft розташована в Парижі, Франція, і має співробітників у кількох країнах. Madiasoft пропонує високоефективні рішення для управління (ERP - CRM) для компаній будь-якого розміру (від 1 до 1000 співробітників), що працюють у широкому діапазоні секторів (промисловість/торгівля/телекомунікації/банківська справа/послуги...). Kafinea — флагманське програмне забезпечення Madiasoft. Він централізує всі процеси організації в одному інструменті: виставлення рахунків, облік у режимі реального часу, закупівлі, управління запасами, автоматичні підписи, портал для клієнтів тощо. Він виділяється простотою реалізації (режим SaaS) і сучасним інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом користувача. Він також має комплексний інтегрований API. Kafinea сприяє спільній роботі та продуктивності команди. Це зменшує витрати та ризики, пов’язані з обслуговуванням складної ІТ-інфраструктури. Він адаптується до ринкових тенденцій і до конкретних потреб кожної компанії, особливо малого та середнього бізнесу. Він сумісний з усім зовнішнім або внутрішнім програмним забезпеченням, включаючи програмне забезпечення для бізнесу.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: kafinea.com

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