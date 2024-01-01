Sarv.com — це інноваційний постачальник послуг хмарної телефонії, який допомагає компаніям нового віку вирішувати проблеми зв’язку. З моменту втілення Sarv у 2011 році вони представили уніфіковану комунікаційну платформу з потужними API для підтримки своїх послуг на всіх платформах і галузях. Вважаючи творчість нашою темою, вони пропонують багатофункціональний, гнучкий, масштабований, безпечний і надійний набір хмарних комунікаційних рішень для підприємств, стартапів і малих і середніх компаній. Вони грали з інформацією та даними, щоб заповнити комунікаційну прогалину між клієнтами та брендами.

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Вебсайт: sarv.com

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