Альтернативи - Sarv.com

Doppler Relay

dopplerrelay.com

Doppler Relay — це служба транзакційної електронної пошти, яка гарантує надходження ваших транзакційних електронних листів і дозволяє отримати доступ до детальної аналітики в режимі реального часу. Надсилання вкладених файлів, рахунків-фактур, виписок з карток і скидання паролів ще ніколи не було та...