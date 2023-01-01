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Jirav

Jirav

jirav.com

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Jirav — це наступне покоління програмного забезпечення для бізнес-планування. Наше комплексне рішення для бюджетування, прогнозування, звітності та інформаційної панелі пропонує швидшу реалізацію та більш інтуїтивно зрозумілий інтерфейс за загальну вартість, що краще відповідає потребам підприємств із кількістю співробітників від 5 до 500 осіб. Jirav пропонує найшвидший час для оцінки завдяки власним інтеграціям, які допомагають автоматично підключатися за лічені хвилини до систем, зокрема NetSuite, Intacct, QuickBooks і Xero, тож ви можете почати планувати одразу.

Вебсайт: jirav.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Jirav». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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