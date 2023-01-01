Jirav — це наступне покоління програмного забезпечення для бізнес-планування. Наше комплексне рішення для бюджетування, прогнозування, звітності та інформаційної панелі пропонує швидшу реалізацію та більш інтуїтивно зрозумілий інтерфейс за загальну вартість, що краще відповідає потребам підприємств із кількістю співробітників від 5 до 500 осіб. Jirav пропонує найшвидший час для оцінки завдяки власним інтеграціям, які допомагають автоматично підключатися за лічені хвилини до систем, зокрема NetSuite, Intacct, QuickBooks і Xero, тож ви можете почати планувати одразу.

Вебсайт: jirav.com

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