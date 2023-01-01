Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Seventh Sense» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Seventh Sense is a sales and marketing software that allows Sales and marketing professionals generate data about their prospective and existing customers every day to analyze that data to increase sales, increase marketing engagement and brand awareness, minimize bad customer experiences and lost revenue caused by sales personnel attrition, improve efficiency and overall morale.

Категорії :

Вебсайт: theseventhsense.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Seventh Sense». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.