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Crossing Minds

Crossing Minds

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Вебсайт: crossingminds.com

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Crossing Minds is the smartest platform powering perceptive recommendations that drive online discovery and engagement. Founded and led by world-renowned AI pioneers and powered by the latest advances in deep learning, Crossing Minds instantly delivers precise, session-based recommendations that don’t infringe on or jeopardize customer privacy. We help businesses engage their customers. We help people discover products they love. We help turn curiosity into loyalty.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для персоналізації
Personalization Engines

Вебсайт: crossingminds.com

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Альтернативи

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Emma

Emma

myemma.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Braze

Braze

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Voicetapp

voicetapp.com

Castlight

Castlight

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Wondering

wondering.com

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