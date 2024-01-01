Програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції покращує досвід онлайн-покупок, адаптуючи його до індивідуальних потреб споживачів. Відстежуючи поведінку користувачів у режимі реального часу по різних каналах, це програмне забезпечення надає персоналізовані повідомлення, які спрямовують користувачів до пошуку та придбання продуктів або послуг. Маркетологи та професіонали електронної комерції використовують це програмне забезпечення для збільшення онлайн-продажів. Як правило, програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції пропонується як окреме рішення, яке інтегрується з платформами електронної комерції, програмним забезпеченням кошика для покупок і системами керування інформацією про продукт (PIM). Крім того, деякі постачальники поєднують його з програмним забезпеченням для електронної торгівлі або програмним забезпеченням для багатоканальної роздрібної торгівлі для більш комплексного підходу.
Запит на новий застосунок
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!
Storyly
storyly.io
Відсутня частина для наступного рівня залучення мобільних користувачів. Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат контенту — у мобільні програми та веб-сайти.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Drip
drip.com
Створюйте персоналізований досвід клієнтів, збільшуйте дохід і виводьте свою маркетингову стратегію на новий рівень за допомогою Drip.
Litmus
litmus.com
Litmus допомагає маркетологам електронної пошти працювати ефективніше, виявляти дорогі помилки та прискорювати ефективність кампаній.
Spott
spott.ai
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Omnichat
omnichat.ai
Автоматизуйте маркетинг електронної комерції за допомогою багатоканального обміну повідомленнями. Зростайте швидше та збільшуйте продажі за допомогою багатоканальної системи обміну повідомленнями CRM із живим чатом, чат-ботами та автоматизацією маркетингу.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
MyAlice
myalice.ai
Більше каналів. Більше клієнтів. Більше продажів. Продавайте та підтримуйте всюди своїх клієнтів і керуйте всім прямо з MyAlice.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — це технологія роздрібного маркетингу, яка переосмислює те, як роздрібні продавці спілкуються зі своїми клієнтами за допомогою електронного маркетингу та персоналізації веб-сайту. Замовте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні!
Insider
useinsider.com
Одна платформа для індивідуального, міжканального досвіду клієнтів. Insider об’єднує дані між каналами, прогнозує майбутню поведінку за допомогою штучного інтелекту та індивідуалізує досвід на одній платформі з найшвидшим часом окупності.
Coveo
coveo.com
Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного...
Moosend
moosend.com
Найпростіше програмне забезпечення для електронного маркетингу та автоматизації. Moosend — це найпростіше та найсучасніше рішення для маркетингу електронною поштою та автоматизації, що сприяє зростанню реального доходу.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дає ...
Jebbit
jebbit.com
Перетворюйте мобільний трафік на корисні дані за допомогою мобільного досвіду, який перетворює.
Acquia
acquia.com
Acquia — це компанія, що надає програмне забезпечення як послугу, співзасновниками якої є Дріс Буйтаерт і Джей Бетсон для надання корпоративних продуктів, послуг і технічної підтримки для відкритої платформи керування веб-контентом Drupal.
Recombee
recombee.com
Ми надаємо персоналізовані рекомендації щодо вмісту, продуктів і пошуку як послугу, щоб збільшити доходи наших клієнтів, підвищити рівень задоволеності їхніх користувачів і допомогти їхньому бізнесу розвиватися. Використовуючи нашу просту у використанні інтеграцію, наші користувачі можуть насолоджув...
Digioh
digioh.com
Збільште кількість конверсій на 3% за допомогою Digioh! Насолоджуйтеся легким збором контактів, тестами, опитуваннями, цільовими сторінками та центрами налаштувань – усе це розроблено для збору, конвергенції та перетворення більшої кількості нульових... Показати більше даних! Розширюйте свій список ...
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz — це онлайн-платформа, розроблена, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру створювати захоплюючі маркетингові тести та опитування, збирати відгуки та стимулювати продажі. Marquiz надає зручний конструктор тестів із можливістю перетягування, широкий спектр унікальних шаблонів для тестів і ...
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — це розширений інструмент для експериментів, який переважно використовують агентства, команди розробників і продуктів, які хочуть запустити розширені експерименти, а також маркетологи, які мають мінімальну допомогу від ІТ-відділу. Ми виділяємося: ми справді піклуємося про наших ...
Syte
syte.ai
Знайди це. Купити це. Підвищуйте ефективність електронної комерції за допомогою візуального пошуку, який з’єднує покупців із продуктами, які їм сподобаються.
Aidaptive
aidaptive.com
Забезпечте персоналізований досвід і легкі результати. Бренди електронної комерції та гостинності. AI, який перетворює. Розширюйте свій бізнес за допомогою Aidaptive. AI, який перетворює.
Beamer
getbeamer.com
Оголошуйте про нові функції, останні оновлення, важливі новини тощо за допомогою готового центру сповіщень і інструменту журналу змін як послуги. Спробуйте безкоштовно.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...
Maropost
maropost.com
Маркетинг електронною поштою, SMS, мобільний зв’язок, подорожі та електронна комерція – усі інструменти для масштабування та спрощення підключення, маркетингу та продажу своїм клієнтам!
Searchspring
searchspring.net
Забезпечте покупцям приємні враження від покупок і результатів продукту. Візьміть під свій контроль і вийдіть за межі релевантності. Робіть те, що вам не дозволяє ваша платформа.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна з перших у світі платформ штучного інтелекту загального призначення, яка дає змогу великим підприємствам у всьому світі створювати широкий спектр програм із підтримкою штучного інтелекту для різних робочих процесів і функцій. Vue.ai забезпечує цінність, на відміну від будь-якого іншого...
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit забезпечує керовану оптимізацію конверсій, яка допомагає найбільшим інтернет-брендам збільшити продажі, залучити нових потенційних клієнтів, зупинити відмову та збільшити залучення нових клієнтів. Внутрішні творчі групи та команди розробників ідеально узгоджують технології UpSellit на цільо...
Poltio
poltio.com
Рішення Poltio без вбудовування коду, адаптивні та дозволені, дають змогу брендам/агенціям гуманізувати відкриття продукту та отримувати дані нульової сторони в реальному часі / отримувати неупереджену статистику / посилювати ... Показати більше OI під час створення сегментів і персонажів. Просто ви...
Monetate
monetate.com
Monetate дає змогу маркетологам зробити так, щоб клієнти відчували, що їх розуміють і цінують на індивідуальному рівні. Monetate дає брендам змогу створювати повністю інтегровану стратегію персоналізації. Архітектура, орієнтована на продуктивність, забезпечує відомий простий у користуванні інтерфейс...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, тепер компанія SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення бізнес-результатів. Швидко узгоджуючи бажані бізнес-результати з перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів — краудсо...
Findify
findify.io
Findify – це платформа персоналізації пошуку та виявлення, що базується на даних і машинному навчанні. Створено для сайтів електронної комерції, щоб прискорити зростання.
edrone
edrone.me
edrone, автономна хмара електронної комерції, є першою eCRM, розробленою для електронної комерції. edrone пропонує передові рішення автоматизації маркетингу на основі своїх алгоритмів, які легко встановити (Plug'n'Play). Мета edrone — допомогти зрозуміти поведінку клієнтів (Customer Intelligence) і ...
Personizely
personizely.net
Personizely — це інструментарій конверсійного маркетингу, який використовується для отримання максимальної користі від кожного відвідувача веб-сайту, збираючи його контактну інформацію, збільшуючи середню вартість замовлення та збільшуючи продажі за допомогою цільових спливаючих вікон. Це спрощує ст...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — це набір інструментів для оптимізації конверсій, створений для зайнятих маркетологів. Він пропонує швидкі та прості у використанні рішення, які можуть допомогти вам збільшити продажі трьома способами: 1. Розумні спливаючі вікна електронної комерції допомагають вам швидше створювати списки...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє вам краще залучати, кваліфікувати та залучати потенційних клієнтів, спрощуючи створення персоналізованих тестів, калькуляторів, оцінок, конкурсів, форм/опитувань, рекомендацій, опитувань і чат-ботів. Не потрібні розробники чи дизайнери! Outgrow має безліч шаблонів дизайну, які повні...
ContactPigeon
contactpigeon.com
Багатоканальна платформа залучення клієнтів Надсилайте своєчасні багатоканальні персоналізовані повідомлення. Відзначене нагородами багатоканальне рішення для залучення клієнтів для прогнозованих результатів електронної комерції та роздрібної торгівлі.
VWO
vwo.com
VWO — це провідний на ринку інструмент тестування A/B, який компанії, що швидко розвиваються, використовують для експериментів і оптимізації коефіцієнта конверсії.
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart is trusted by 3,000+ Shopify and Shopify Plus stores. We offer eCommerce businesses the ability to grow sales, and relationships with customers through conversational text marketing. Using TxtCart, your team will be able to grow a compliant subscriber list, leverage your store’s historical S...
Experro
experro.com
Experro — це найкраща цифрова платформа, яка може надати кожному відвідувачу швидкий, персоналізований і незабутній досвід електронної комерції. Цю повністю керовану платформу можна повністю компонувати та поставляється з Headless CMS, візуальним конструктором сайтів, пошуком і мерчандайзингом зі шт...
StoreYa
storeya.com
StoreYa.com — це провідна платформа соціальної комерції, створена для автоматичного імпорту веб-магазинів у Facebook, повністю налаштовуючи їх відповідно до арени Facebook і зовнішнього вигляду оригінального бренду.
Hello Retail
helloretail.com
Програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції Hello Retail збільшить середній розмір кошика, приверне більше клієнтів і підвищить лояльність клієнтів. Hello Retail персоналізує ваш магазин електронної комерції, показуючи потрібний продукт потрібному клієнту в потрібний час. Hello Re...
Fresh Relevance
freshrelevance.com
Fresh Relevance — це універсальна платформа персоналізації, яка допомагає компаніям, орієнтованим на комерційну діяльність, забезпечувати підвищення прибутків на веб-сайтах, у програмах, електронних листах, SMS і рекламі — технічні знання не потрібні. Платформа економить ваш час, підвищує конверсію ...
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity є одним із провідних постачальників інтелектуальної персоналізації електронної комерції та надає ідеальне рішення для компаній, як B2C, так і B2B, щоб збільшити дохід онлайн, середню вартість замовлення, коефіцієнт онлайн-конверсії, а також створити базу даних лояльних клієнтів. PureClar...
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ — це ЄДИНА продуктивна платформа електронної комерції, яка була створена внаслідок надзвичайної конверсії. Коли востаннє ваші продажі в магазині конвертувалися на 4%, 6%, 8%, 10% або більше? Checkout Champ підвищує ваші коефіцієнти конверсії та середню вартість вашого замовлення завдя...
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold є північноамериканським лідером у сфері живих продажів із більш ніж 4000 роздрібними торговцями, понад 150 млн. проданих товарів і понад 3,5 млрд. дол. Технологія CommentSold продовжує надавати підприємствам будь-якого розміру найкращі в своєму класі рішення для створення захоплюючих ком...
AX Semantics
ax-semantics.com
AX Semantics пропонує масштабоване програмне забезпечення для автоматизації тексту електронної комерції, яке вирішує проблеми, з якими сьогодні стикаються команди контенту компаній електронної комерції. Оскільки програмне забезпечення засноване на перетворенні даних у текст, ця технологія допомагає ...
Loop54
loop54.com
Пошук і персоналізація сайтів електронної комерції Loop54s підтримується власним штучним інтелектом. Loop54 AI персоналізує пошук на сайті та навігацію за категоріями, щоб кожен відвідувач отримував відповідні результати. У той час як для більшості інструментів персоналізації потрібні місяці збору д...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — це рішення для пошуку та виявлення продуктів, яке підходить для будь-якої платформи електронної комерції. Магія Luigi's Box починається з детальних аналітичних панелей, які дають вам всю необхідну інформацію про ефективність елементів пошуку та навігації на вашому сайті. Дізнайтеся біл...
Segmentify
segmentify.com
Segmentify — це платформа для залучення клієнтів, яка допомагає спростити процес зростання електронної комерції, допомагаючи вам дізнатися, як збільшити постійну цінність клієнта. Щоб досягти цього, Segmentify пропонує низку функцій, зокрема рішення для персоналізації, як-от рекомендації, залучення,...
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds — це найрозумніша платформа, що забезпечує сприйнятливі рекомендації, які стимулюють відкриття та залучення в Інтернеті. Crossing Minds, заснований і очолюваний всесвітньо відомими піонерами штучного інтелекту, заснований на останніх досягненнях у глибокому навчанні, миттєво надає точ...
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків з гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим...
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків з гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим...
Rejoiner
rejoiner.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу для електронної комерції, створене експертами, на яких ви можете розраховувати 24 години на добу, без вихідних. Інші платформи електронної пошти змушують вас робити сам, залучати агентство або наймати більше штатного персоналу. Rejoiner поставляється з ...
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналіт...
AddShoppers
addshoppers.com
Наше бачення AddShoppers — бути надійною платформою цифрової комерції для брендів і покупців; відомий тим, що створює чудові враження, які економлять час і гроші. Наш продукт, SafeOpt, використовує мережу з понад 175 мільйонів покупців, дозволяючи брендам надсилати в 3-5 разів більше електронних лис...