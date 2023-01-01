Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TRIGGERcmd Web» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

TRIGGERcmd — це хмарний сервіс, який дозволяє безпечно та віддалено запускати команди на ваших комп’ютерах. Ваші команди можуть встановлювати оновлення, відкривати ваш гараж, запускати сценарій або будь-що інше, яке ви вирішите. Є багато способів запустити команди, зокрема IFTTT, Alexa, Google Home, SmartThings і Zapier.

Вебсайт: triggercmd.com

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