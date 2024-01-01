Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MyPCBackup» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

MyPCBackup — це повнофункціональне програмне забезпечення для резервного копіювання, розроблене для підприємств, малого та середнього бізнесу. MyPCBackup надає наскрізні рішення, розроблені для Windows. Ця онлайн-система резервного копіювання пропонує журнал резервного копіювання, шифрування, веб-доступ/відновлення, планування резервного копіювання, безпечне зберігання даних в одному місці.

Вебсайт: mypcbackup.com

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