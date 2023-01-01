Вивчайте шахи своїм способом. Aimchess допомагає таким шахістам, як ви, швидше вдосконалюватись, поєднуючи унікальну аналітику з персоналізованими уроками (створеними на основі ваших партій!), щоб зробити навчання веселим і легким. Покращуйте свої шахи за допомогою аналізу нового рівня та цілеспрямованого навчання. Попрощайтеся з такими питаннями, як «Чому я програю?» або «Над чим мені працювати?» Дозвольте нам провести вас через наступний етап у вашій подорожі вдосконалення шахів! За допомогою нашого спеціального набору детальних аналітичних інструментів, які можна підключати до будь-якої з ваших улюблених шахових онлайн-платформ, як-от Chess.com, Chess24 або Lichess, ми можемо розробити унікальний персоналізований план навчання та варіанти цільового навчання на основі ваших власних ігор. З Aimchess ви можете розвивати свої шахи швидше, ніж будь-коли.

Вебсайт: aimchess.com

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