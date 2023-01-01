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Krosswall

Krosswall

krosswall.com

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Будь-який керівник проекту: Я продовжую витрачати занадто багато часу на розгляд стану та планування. Мені потрібно робити більше інноваційних речей. Agile-початківці: я б дуже хотів слідувати agile, але культура моєї компанії не пов’язана з цінностями Agile. Agile-послідовник: я захоплююся agile, але я не можу знайти відповідний інструмент, який охоплює всі аспекти agile. Усі любителі Agile: Займатися аджилом досить дорого!!!

Вебсайт: krosswall.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Krosswall». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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