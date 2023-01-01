Будь-який керівник проекту: Я продовжую витрачати занадто багато часу на розгляд стану та планування. Мені потрібно робити більше інноваційних речей. Agile-початківці: я б дуже хотів слідувати agile, але культура моєї компанії не пов’язана з цінностями Agile. Agile-послідовник: я захоплююся agile, але я не можу знайти відповідний інструмент, який охоплює всі аспекти agile. Усі любителі Agile: Займатися аджилом досить дорого!!!

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