Musicfy — це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати власні кавер-версії улюблених пісень за лічені секунди. Інструмент надає музичну бібліотеку популярних пісень різних виконавців, зокрема Аріани Гранде, Емінема та Дрейка тощо. Користувачі можуть вибирати з доступних пісень і створювати свої ремікси або кавери, додаючи штучний інтелект. Головна сторінка інструменту має інтерфейс, який демонструє доступні пісні, а також створені користувачем AI кавери тих самих пісень. Любителі музики можуть скористатися цією функцією, щоб знаходити та слухати кавер-версії штучного інтелекту, створені іншими. Технологія штучного інтелекту, яку використовує Musicfy, не розголошується, але вона розроблена для створення високоякісного звуку, який імітує природний людський вокал. Щоб створити обкладинку штучного інтелекту, користувачі можуть скористатися посібником зі створення, наданим на платформі. Вони можуть вибрати тривалість, частоту та частоту ударів за хвилину пісні, яку хочуть створити, додати вокал, а потім дозволити штучному інтелекту зробити все інше. Отриманою обкладинкою штучного інтелекту можна поділитися з іншими в соціальних мережах та на інших платформах. Загалом, Musicfy — це інструмент, який буде корисним усім, хто любить музику та хоче експериментувати зі створенням, реміксуванням або відкриттям штучного інтелекту кавер-версій популярних пісень.

Вебсайт: musicfy.lol

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