«PairLife», «серйозний» сервіс для пошуку партнерів, яким користуються чоловіки та жінки, які займаються шлюбом та коханням З'явився як довгоочікуваний відповідний додаток! Навіть якщо ви берете участь у сватаннях, вуличних гуляннях і спільних вечірках, пошук партнера не йде добре. У мої 30 і 40 років перешкоди зросли, і я не можу заводити друзів чи коханців.

Вебсайт: pairife.jp

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