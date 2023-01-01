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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Georgia Test Prep» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Georgia Test Prep – це веб-додаток, розроблений для учнів початкової та середньої школи, який пропонує цікавий спосіб вчитися, практикуватися та опанувати англійську та математику.

Вебсайт: georgiatestprep.com

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