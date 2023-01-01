Kaplan Test Prep пропонує підготовку до тестів, практичні тести та приватні уроки для більш ніж 90 стандартизованих тестів, включаючи SAT, GRE, GMAT, LSAT, USMLE та NCLEX.

Вебсайт: kaptest.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kaptest». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.