WebCatalog
79Score

79Score

79score.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «79Score» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Тренуйтеся з пробними тестами PTE та практичними тестами PTE та досягніть ідеальних 90 у PTE-A. Зареєструйтесь і пройдіть пробне тестування безкоштовно. Миттєвий результат, реальне тестове середовище, останній оновлений банк питань тощо.

Вебсайт: 79score.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «79Score». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Kaptest

Kaptest

kaptest.com

Toppersexam

Toppersexam

toppersexam.com

ExamFear

ExamFear

examfear.com

E2 Test Prep

E2 Test Prep

e2language.com

Oliveboard

Oliveboard

oliveboard.in

PracticeMock

PracticeMock

practicemock.com

Gurully

Gurully

gurully.com

Instant Answers

Instant Answers

instantanswers.xyz

Utkarsh

Utkarsh

utkarsh.com

Practo

Practo

practo.com

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

myPAT

myPAT

mypat.in

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності