WebCatalog
Blueprint

Blueprint

blueprintprep.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Blueprint» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Blueprint Prep пропонує підготовчі онлайн-курси, приватні уроки та практичні іспити для медичних і юридичних шкіл. Підвищуйте свої бали за допомогою наших програм підготовки до іспитів!

Вебсайт: blueprintprep.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Blueprint». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Kaptest

Kaptest

kaptest.com

Varsity Tutors

Varsity Tutors

varsitytutors.com

TutorBird

TutorBird

tutorbird.com

Med-Challenger

Med-Challenger

challengercme.com

Georgia Test Prep

Georgia Test Prep

georgiatestprep.com

Study.com

Study.com

study.com

ACE Online

ACE Online

ace.online

TypingTest.com

TypingTest.com

typingtest.com

Adda247

Adda247

adda247.com

Utkarsh

Utkarsh

utkarsh.com

XuetangX

XuetangX

xuetangx.com

Sarthaks

Sarthaks

sarthaks.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності