WebCatalog
Mute.io

Mute.io

muted.io

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Колекція інтерактивних онлайн-інструментів з теорії музики та довідників для фортепіано для нот, клавіш, акордів і гам. Цікавий спосіб вивчити й запам’ятати музичні поняття.

Вебсайт: muted.io

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