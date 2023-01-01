Колекція інтерактивних онлайн-інструментів з теорії музики та довідників для фортепіано для нот, клавіш, акордів і гам. Цікавий спосіб вивчити й запам’ятати музичні поняття.

Вебсайт: muted.io

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