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Trailhead

Trailhead

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: trailhead.salesforce.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Trailhead» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Trailhead - це цікавий спосіб навчання

Вебсайт: trailhead.salesforce.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Trailhead». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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