Освітня платформа, яка дозволяє почати вивчати ASL і отримувати відгуки в реальному часі. Ця онлайн-освітня платформа дозволяє вам вивчати американську мову жестів у цікавій формі та отримувати відгуки про ваші жести.

Вебсайт: slait.school

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