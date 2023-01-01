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Frax

Frax

fraxmath.com

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Зробіть дроби нарешті сенс із ExploreLearning Frax. Адаптивний і заснований на іграх, Frax є ефективнішим і цікавішим способом вивчення дробів і їх навчання.

Вебсайт: fraxmath.com

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