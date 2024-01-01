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ChalkTalk

ChalkTalk

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Вебсайт: chalktalk.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Допоможіть кожному вчителю «викладати чудово» за допомогою ChalkTalk, найкращого помічника вчителя. Вивчайте більше.

Вебсайт: chalktalk.com

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