Найкращий друг кожного вчителя. Fetchy — віртуальний помічник для вчителів. Від класних кімнат до домашнього навчання, Fetchy змінює спосіб навчання.

Вебсайт: fetchy.com

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