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Lifewire

Lifewire

lifewire.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

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Ми тут, щоб зробити життя з технологіями кращим! Ми тестуємо та рекомендуємо продукти, навчаємо, як ними користуватися, і допомагаємо відремонтувати їх, якщо вони ламаються.

Вебсайт: lifewire.com

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