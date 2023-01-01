Chordify перетворює будь-яку музику чи пісню (YouTube, Deezer, SoundCloud, MP3) на акорди. Грайте разом з гітарою, укулеле або фортепіано з інтерактивними акордами та схемами.

Вебсайт: chordify.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Chordify». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.