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Chordify

Chordify

chordify.net

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Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Chordify перетворює будь-яку музику чи пісню (YouTube, Deezer, SoundCloud, MP3) на акорди. Грайте разом з гітарою, укулеле або фортепіано з інтерактивними акордами та схемами.

Вебсайт: chordify.net

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