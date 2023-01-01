WebCatalog
Guitar Tricks

Guitar Tricks

guitartricks.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Guitar Tricks» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Навчіться грати на гітарі за допомогою найкращих безкоштовних онлайн-уроків гри на гітарі. Наші 11 000 відеоуроків допоможуть грати на гітарі як для початківців, так і для просунутих! Вивчіть гітарні акорди, як швидко змінювати акорди та вправи на гітарі, які ідеально підходять як для електричної, так і для акустичної гітари.

Вебсайт: guitartricks.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Guitar Tricks». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

TrueFire

TrueFire

truefire.com

Fender Play

Fender Play

fender.com

Ultimate Guitar

Ultimate Guitar

ultimate-guitar.com

Musicca

Musicca

musicca.com

TalkingBass

TalkingBass

talkingbass.net

Chordify

Chordify

chordify.net

JamPlay

JamPlay

jamplay.com

PentesterLab

PentesterLab

pentesterlab.com

DailyDictation

DailyDictation

dailydictation.com

Pickup Music

Pickup Music

pickupmusic.com

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

Programiz

Programiz

programiz.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності