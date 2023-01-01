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Fender Play

Fender Play

fender.com

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Fender Play — це повна програма для навчання грі на акустичній та електрогітарі, басу та укулеле. Почніть із покрокових уроків, досвідчених інструкторів і 100 ваших улюблених пісень. Почніть безкоштовну пробну версію.

Вебсайт: fender.com

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