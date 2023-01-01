Fender Play — це повна програма для навчання грі на акустичній та електрогітарі, басу та укулеле. Почніть із покрокових уроків, досвідчених інструкторів і 100 ваших улюблених пісень. Почніть безкоштовну пробну версію.

Вебсайт: fender.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Fender Play». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.