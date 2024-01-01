TaxHub

TaxHub

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Вебсайт: gettaxhub.com

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Taxhub — це віртуальна платформа для підготовки податку на прибуток особистих осіб і підприємств, яка підбирає декларантів із спеціальним CPA. Ми прагнемо поєднати зручність і низьку ціну онлайн-подання податкової декларації вдома з гарантією професійно підготовленої податкової декларації. Наша платформа дозволяє користувачам спілкуватися та ділитися документами про податок на прибуток з податковими фахівцями віртуально, позбавляючи їх від необхідності заповнювати довгі складні анкети, пов’язані з традиційними онлайн-платформами «зроби сам». Наша унікальна бізнес-модель із низькими накладними витратами дозволяє нам запропонувати приблизно 50% економії в порівнянні з традиційними франшизами з підготовки податків, дозволяючи нам запропонувати реальну та впізнавану пропозицію для наших клієнтів.
Категорії:
Finance
Tax Services Providers

Вебсайт: gettaxhub.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TaxHub». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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inDinero

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TaxBasket

TaxBasket

taxbasket.com

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Block Advisors

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Manay CPA

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Block Advisors

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