100% БЕЗКОШТОВНА, всеосяжна, інтуїтивно зрозуміла та оптимізована програма для електронного подання податку на прибуток (ITR) з онлайн-анкетою для подання податків для будь-якого рівня доходу, включаючи кілька форм 16, дохід від сільського господарства, інвестиції, дохід від навчання, комісійні, нерухомість, ф’ючерси та опціони (F & Os), приріст капіталу, доходи від бізнесу, іноземні доходи, активи, заборгованість, пенсії, відрахування.

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