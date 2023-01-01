BRXS — це платформа для інвестицій у нерухомість від 100 євро в Нідерландах. Станьте інвестором у нерухомість, створіть свій портфель нерухомості, отримуйте пасивний дохід і оцінку.

Вебсайт: brxsapp.com

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