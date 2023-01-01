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Moneycontrol

Moneycontrol

moneycontrol.com

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Moneycontrol App є додатком №1 в Азії для бізнесу та фінансів. Відстежуйте останні оновлення на індійських і глобальних фінансових ринках на своєму смартфоні за допомогою програми Moneycontrol. Він охоплює численні активи з бірж BSE, NSE, MCX і NCDEX, тож ви можете легко відстежувати індекси (Sensex & Nifty), акції, ф’ючерси, опціони, взаємні фонди, товари та валюти. Контролюйте свої інвестиції за допомогою портфоліо та списку спостереження. Будьте в курсі різноманітних новин у наших розділах Новини та Особисті фінанси. Отримайте погляди експертів, поглиблене висвітлення й аналіз фінансових ринків за допомогою прямих трансляцій CNBC AWAAZ (хінді), CNBC BAJAR (гуджараті) і CNBC PRIME HD.

Вебсайт: moneycontrol.com

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