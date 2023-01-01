WebCatalog
StockEdge

StockEdge

stockedge.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «StockEdge» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Найкращий додаток для фондового ринку Індії для аналізу акцій на NSE та BSE. Відстежуйте рух акцій, отримуйте ідеї для інвестицій в акції, оцінюйте фінансові звіти та багато іншого

Вебсайт: stockedge.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «StockEdge». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Trade Brains Portal

Trade Brains Portal

portal.tradebrains.in

IIFL

IIFL

indiainfoline.com

AInvest

AInvest

ainvest.com

Moneycontrol

Moneycontrol

moneycontrol.com

Groww

Groww

groww.in

Benzinga

Benzinga

benzinga.com

Univest

Univest

univest.in

Koyfin

Koyfin

koyfin.com

NiftyTrader

NiftyTrader

niftytrader.in

Screener

Screener

screener.in

MarketWatch

MarketWatch

marketwatch.com

Wall Street Survivor

Wall Street Survivor

wallstreetsurvivor.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності