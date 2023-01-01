udChalo надає пільги на численні послуги, такі як подорожі, подання податкових декларацій, житло та побутова електроніка для персоналу оборони/Збройних сил/воєнізованих формувань/ветеранів та утриманців.

Вебсайт: udchalo.com

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