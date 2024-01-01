Collective

Collective

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Вебсайт: collective.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Collective — це перша онлайн-платформа бек-офісу, розроблена для компаній-одних. Технологія Collective і команда надійних консультантів дають нашим членам свободу зосередитися на важливому, піклуючись про все, від реєстрації бізнесу до бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку, податкових послуг і доступу до процвітаючої спільноти – все на одній платформі. Наші учасники заощаджують у середньому 10 000 доларів США за перший рік при приєднанні. З Collective ми хочемо, щоб ведення вашого власного бізнесу було таким же безперебійним, як робота на повний робочий день. Нами керує група серійних підприємців і об’єднаних компаній, які вірять у розширення можливостей самозайнятих людей, щоб вони отримували таку ж економію податків, як і великі компанії.
Категорії:
Business
Tax Services Providers

Вебсайт: collective.com

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Альтернативи

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

wolterskluwer.com

Bench Accounting

Bench Accounting

bench.co

Pilot

Pilot

pilot.com

Zeni

Zeni

zeni.ai

Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Fincent

Fincent

fincent.com

KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

inDinero

inDinero

indinero.com

TaxHub

TaxHub

gettaxhub.com

TaxBasket

TaxBasket

taxbasket.com

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

1-800Accountant

1-800Accountant

1800accountant.com

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