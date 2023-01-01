BugHerd — це інструмент для візуального відстеження помилок на веб-сайті для веб-агентств, розробників і менеджерів із продуктів, який покращує спілкування між командами.

Вебсайт: bugherd.com

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