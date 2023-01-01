Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Craft.io» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Craft.io — це інструмент керування продуктами, який дає змогу менеджерам із продуктів виконувати свою роботу, починаючи від збору відгуків, планування, прийняття рішень, складання дорожньої карти тощо в одному спеціально створеному інструменті, який інтегрується з найбільш поширеними сьогодні платформами. Craft.io стає системою реєстрації продукту: авторитетним джерелом даних, що підтримує ці важливі рішення щодо продукту, що дозволяє менеджерам із продуктів бути більш впевненими, впливати на зацікавлених сторін і керувати авторитетом.

Вебсайт: craft.io

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