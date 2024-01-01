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Pigment

Pigment

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: pigment.com

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What is Pigment? Pigment is a business planning platform. By bringing together people, data and processes into an intuitive, adaptable, integrated platform, teams can quickly build trusted strategic and operational business plans to drive growth, react to change and future-proof their business. Industry-leading companies like Klarna, Figma, Airtable, PVH and Webhelp trust Pigment every day, allowing them to make confident and accurate decisions.

Категорії:

Business
Інструменти візуалізації даних

Вебсайт: pigment.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Pigment». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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