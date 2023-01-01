Howspace — це універсальна платформа для проектування та впровадження трансформацій. Howspace дає можливість організаціям об’єднувати своїх співробітників, щоб навчатися, співпрацювати та приймати рішення, які впливають на результати. Наша платформа керує спільними подорожами, надає сенсу широкомасштабним розмовам за допомогою ШІ та гарантує, що кожен відіграє роль у створенні впливу. Howspace ідеально підходить для: - Віддаленої, гібридної та асинхронної співпраці - Ідей та мозкового штурму - Стратегічного планування та консультування - Семінарів та заходів - Навчальних програм - Навчання та розвитку співробітників - Організаційної трансформації та управління змінами - Розбудови мережі та спільноти - І багато іншого ! Галерея шаблонів: тепер ви можете почати свій спільний проект за допомогою будь-якого з наших шаблонів спільноти!

Вебсайт: howspace.com

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