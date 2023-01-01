Боба: ШІ-пілот для генеративних ідей Дослідницькі сигнали та тенденції – Boba може шукати в Інтернеті статті та новини, які допоможуть вам відповісти на запитання якісного дослідження. Ideate: Уявіть майбутні сценарії. Розробка сценарію — це процес створення історій, орієнтованих на майбутнє, шляхом дослідження сигналів змін у бізнесі, культурі та технологіях. Сценарії використовуються для соціалізації навченого в контекстуальному наративі, надихають на різне мислення продукту, проводять тестування стійкості/бажаності та/або інформують про стратегічне планування. Ideate: мозковий штурм стратегій. Використовуючи структуру стратегії «Гра, щоб виграти», я можу допомогти вам обдумати вибір «де грати» і «як виграти» на основі стратегічної підказки та можливих майбутніх сценаріїв. Розкадровка – Boba може допомогти вам створити розкадровки для поточних або майбутніх сценаріїв стану.

Вебсайт: boba-ai.com

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