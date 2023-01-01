WebCatalog

Boba

Boba

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: boba-ai.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Boba» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Боба: ШІ-пілот для генеративних ідей Дослідницькі сигнали та тенденції – Boba може шукати в Інтернеті статті та новини, які допоможуть вам відповісти на запитання якісного дослідження. Ideate: Уявіть майбутні сценарії. Розробка сценарію — це процес створення історій, орієнтованих на майбутнє, шляхом дослідження сигналів змін у бізнесі, культурі та технологіях. Сценарії використовуються для соціалізації навченого в контекстуальному наративі, надихають на різне мислення продукту, проводять тестування стійкості/бажаності та/або інформують про стратегічне планування. Ideate: мозковий штурм стратегій. Використовуючи структуру стратегії «Гра, щоб виграти», я можу допомогти вам обдумати вибір «де грати» і «як виграти» на основі стратегічної підказки та можливих майбутніх сценаріїв. Розкадровка – Boba може допомогти вам створити розкадровки для поточних або майбутніх сценаріїв стану.

Вебсайт: boba-ai.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Boba». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Chatlulu

Chatlulu

chatlulu.com

MarketMuse

MarketMuse

marketmuse.com

Cell Press

Cell Press

cell.com

Elicit

Elicit

elicit.org

Kimovil

Kimovil

kimovil.com

ContextMinds

ContextMinds

contextminds.com

RecMan

RecMan

recman.no

Glickon

Glickon

glickon.com

Discuss

Discuss

discuss.io

Autify

Autify

autify.com

Autobound

Autobound

autobound.ai

Magma Studio

Magma Studio

magmastudio.io

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності