WebCatalog
RecMan

RecMan

recman.no

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «RecMan» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Повна хмарна платформа CRM для компаній, орієнтованих на майбутнє.

Вебсайт: recman.no

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «RecMan». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Really Simple Systems

Really Simple Systems

reallysimplesystems.com

ParkingSnap

ParkingSnap

parkingsnap.com

Ordway

Ordway

ordwaylabs.com

Almanac

Almanac

almanac.io

eviivo

eviivo

eviivo.com

Veda

Veda

veda-app.com

Sansan

Sansan

sansan.com

Officetree

Officetree

officetree.com

Pereless

Pereless

power.pereless.com

Spiro

Spiro

spiro.ai

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

AD Sales Genius

AD Sales Genius

adsalesgenius.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності